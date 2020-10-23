В Бишкеке 23 октября облачно, дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 41 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», отрезки улиц Байтика Баатыра, Тыныстанова, Киевской, проспекта Чуй;

9.30-18.00 — отрезки улиц Каширской, Ялтинской, Осмонкула, Суюнбаева, Токтогула, жилмассивы «Дордой-2» (1-3-я улицы), «Кок-Жар» (улицы Шоокум, 13а), «Ак-Босого» (улицы Чуй-50 — Чуй-52), микрорайон «Асанбай», 21-23, 23/2, 25, 27-29, 78, 78/2, 78/3;

9.30-15.00 — проспект Чуй, 50, 52, 56, улицы Гоголя, 113, Карпинского, 80, Герцена, 95а;

9.30-13.00 — улицы 6-я линия, Гагарина;

10.00-13.00 — улица Огонбаева, 222;

11.00-15.00 — микрорайон «Джал»;

12.00-16.00 — улица Коперника, 61, 63, 65;

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Тагай-Бий, Садыр-Аке, Бугу-Эне, Баргын, Каркыра, Дуйшобаева).

Памятные даты

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013-го в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.

Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013 года программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой Бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения сегодняшнего праздника.

Открытие российской авиабазы «Кант»

Фото 24.kg. Авиабаза «Кант»

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003-го.

В 2009 году президенты КР и РФ Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории республики и размещение дополнительного российского воинского контингента.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Логвиненко

Фото foto.kg. Яков Логвиненко

Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.

Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918-м подавлен Беловодский мятеж.

В 1919-м Якова Логвиненко назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

Скончался 9 апреля 1933 года. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился писатель Жунай Мавлянов

Фото из интернета. Жунай Мавлянов

Родился 23 октября 1923 года в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.

Начал свой творческий путь в 1948-м. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).

После трех сборников стихов Жунай Мавлянов полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964), «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).

По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966, режиссер Д.Садырбаев).

Его имя присвоено лицею-интернату в Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.

Погиб 25 ноября 2003-го.

Родился поэт и драматург Жалил Садыков

Фото из интернета. Жалил Садыков

Родился 23 октября 1932 года в селе Кичи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор. Печатается с 1950-го. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других. С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты». Автор слов гимна Кыргызстана. В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие. Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Умер в 2010-м в возрасте 77 лет.