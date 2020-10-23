00:37
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 октября облачно, дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 41 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», отрезки улиц Байтика Баатыра, Тыныстанова, Киевской, проспекта Чуй;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Каширской, Ялтинской, Осмонкула, Суюнбаева, Токтогула, жилмассивы «Дордой-2» (1-3-я улицы), «Кок-Жар» (улицы Шоокум, 13а), «Ак-Босого» (улицы Чуй-50 — Чуй-52), микрорайон «Асанбай», 21-23, 23/2, 25, 27-29, 78, 78/2, 78/3;
  • 9.30-15.00 — проспект Чуй, 50, 52, 56, улицы Гоголя, 113, Карпинского, 80, Герцена, 95а;
  • 9.30-13.00 — улицы 6-я линия, Гагарина;
  • 10.00-13.00 — улица Огонбаева, 222;
  • 11.00-15.00 — микрорайон «Джал»;
  • 12.00-16.00 — улица Коперника, 61, 63, 65;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Тагай-Бий, Садыр-Аке, Бугу-Эне, Баргын, Каркыра, Дуйшобаева).

Памятные даты

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013-го в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.

Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013 года программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой Бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения сегодняшнего праздника.

Открытие российской авиабазы «Кант»

24.kg
Фото 24.kg. Авиабаза «Кант»

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003-го.

В 2009 году президенты КР и РФ Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории республики и размещение дополнительного российского воинского контингента.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Логвиненко

foto.kg
Фото foto.kg. Яков Логвиненко

Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.

Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918-м подавлен Беловодский мятеж. 

В 1919-м Якова Логвиненко назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

Скончался 9 апреля 1933 года. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился писатель Жунай Мавлянов

из интернета
Фото из интернета. Жунай Мавлянов

Родился 23 октября 1923 года в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.

Начал свой творческий путь в 1948-м. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).

После трех сборников стихов Жунай Мавлянов полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964), «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).

По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966, режиссер Д.Садырбаев).

Его имя присвоено лицею-интернату в Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.

Погиб 25 ноября 2003-го.

Родился поэт и драматург Жалил Садыков

из интернета
Фото из интернета. Жалил Садыков

Родился 23 октября 1932 года в селе Кичи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор.

Печатается с 1950-го. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других.

С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты».

Автор слов гимна Кыргызстана.

В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие.

Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Умер в 2010-м в возрасте 77 лет.

Умер профессор Евгений Писарской

Умер в 2013 году. Заслуженный архитектор Киргизской ССР, профессор, лауреат Государственной премии, участник Великой Отечественной войны, первый Почетный гражданин Бишкека.

Читайте о Евгении Писарском

Чем дальше война, тем ближе Победа

Родился в 1918-м в деревне Филенино Шаховского района Московской области.

Зимой 1946 года по направлению Совета министров СССР приехал во Фрунзе. Архитектора из Москвы направили в Киргоспроект. Его первой авторской разработкой стал Институт туберкулеза.

По его проектам в парадном стиле возвели здания Политехнического и Торгового техникумов. Сейчас они относятся к Международному университету Кыргызстана и Кыргызскому экономическому университету. Он же автор проекта здания «Киргизпотребсоюза» на Театральной площади. Молодежи это сооружение известно как здание «Айыл Банка». Евгений Писарской придумал архитектуру Дома художника и Дома промышленных министерств на проспекте Чуй (нынешнее здание Министерства экономики).

из интернета
Фото из интернета. Город Фрунзе

Он же спроектировал известные не только в нашем городе, но и за его пределами, многоэтажки 105-й и 106-й серий. По оценкам специалистов, от 60 до 70 процентов бишкекчан живут или работают в домах, созданных по проектам Писарского.

Одной из последних работ Евгения Гавриловича была архитектурная часть мемориала «Герои Баткена» у здания Министерства обороны.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, а также молодых художников из Оша;
  • «Галерея М» — на выставку кыргызских художников;
  • в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170346/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 октября, четверг
23:55
Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными
23:28
Джаред Лето вновь сыграет Джокера
23:06
Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе почти за $10 миллионов
22:40
Один из участников тестов вакцины от COVID-19 умер от осложнений
22:21
Так мило. Видео с детенышем панды набирает популярность в интернете