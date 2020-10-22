Выставка молодых художников из города Ош откроется в Бишкеке

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывает осенний выставочный сезон 2020 года экспозицией двух молодых художников из Оша. Об этом сообщили в КНМИИ.

Мирлан Мамытов и Айбек Шамшиев — выпускники Кыргызской национальной академии искусств имени Т.Садыкова. После учебы они вернулись в Ош, где пытались совмещать искусство с работой преподавателя.

Художники вместе создают эскизы, ходят по городу и природным красотам, а также, показав более 70 произведений искусства, пытаются представить свое искусство вниманию и критике публики и коллег.

Мирлан Мамытов, который предпочитает академическую технику, и Айбек Шамшиев, театральный художник по профессии, имеют два разных взгляда на одну и ту же тему.

«Молодые художники организуют эту выставку в надежде, что понятие «худсовет», критика, колорит Оша возродятся и помогут подрастающему поколению стать настоящими профессиональными художниками», — отметили в музее.

Выставка откроется завтра в рабочем режиме.