В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 282 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 282 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечился 41 человек, Оше — 29, Чуйской области — 26, Ошской — 72, Иссык-Кульской — 18, Таласской — 13, Джалал-Абадской — 58, Баткенской — 23, Нарынской — 2.

За весь период выздоровели 46 тысяч 726 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.