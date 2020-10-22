В Кыргызстане за сутки выявили 547 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 123 случая, Оше — 52, Чуйской области — 76, Ошской — 85, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 79, Баткенской — 90, Таласской — 15.

С марта в республике зарегистрировали 54 тысячи 6 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.