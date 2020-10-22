Добрыня, Алистер, Белек. Названы самые редкие имена кыргызстанцев в 2020 году

Государственная регистрационная служба назвала самые необычные имена детей, которые были зарегистрированы в Кыргызстане в 2020 году.

Среди мужских имен это Артыкалы, Жасулан, Жайсан, Элал, Тенгис, Алистер, Белек, Добрыня, Акбалбан, Лелин, Максемус.

Самыми редкими именами, которыми называли девочек в этом году, стали: Доминика, Марсиана, Нури, Девора, Николина, Атика, Айсенэм, Белек-Айым, Элтаазим, Акылыйман, Балкыял.

По данным ведомства, за 9 месяцев текущего года в Кыргызстане зарегистрировано 114 тысяч 823 новорожденных малыша. Чаще всего родители выбирают для сыновей и дочек самые популярные имена, как Умар, Алинур, Раяна и Амина.