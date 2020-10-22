Президентский камерный оркестр «Манас» дал концерт под открытым небом

Живая музыка звучала вчера на бульваре Эркиндик. Вечер классической музыки для горожан организовал президентский камерный оркестр «Манас».

Музыканты играли вечную классику: Баха, Вивальди, Штрауса, Бетховена. Были в программе и произведения наших, отчественных композиторов. Особый восторг у зрителей вызвали композиции «Суротуно» Жолдошбека Мамажанова и легендарный «Бульварым» Сардарбека Жумалиева.

Организаторы мероприятия рассказали, что идея концерта возникла спонтанно. «Во время прошедших неприятных событий мы провели концерт для дружинников, чтобы поддержать их. Сейчас, видя как ситуация стабилизировалась, решили так же порадовать горожан. Мы хотим разбавить или выдавить тот негатив, который скопился в сердцах людей, прекрасными произведениями. Они в этом нуждаются», — рассказал директор Общественного благотворительного фонда «Агитбригада» и ведущий Керим Шатманов.

Насладиться живой музыкой, организованной под открытым небом, пришло много людей. Большинство из них были в масках.

Оркестр играл под управлением главного дирижера, художественного руководителя и народного артиста КР Эрниса Асаналиева. Он рассказал, что музыканты тяжело переживают карантин.

«Музыканты должны выступать. Играть для народа. Классическая музыка играется живьем. Однако сейчас пока для этого нет возможности. Мы тоскуем по зрителям, и поклонники классической музыки по нам тоже», — признался он.

Тем не менее, по словам народного артиста, не стоит унывать. «Музыкой мы хотим вселить спокойствие в души людей. Несмотря на все неприятные события, которые произошли у нас в стране, нужно понимать, что жизнь продолжается. Надо жить и наслаждаться музыкой», — резюмировал Эрнис Асаналиев.

Мероприятие завершилось овациями. Зрители долго аплодировали оркестру и выразили желание прийти на концерт снова.Отметим, камерный оркестр «Манас» — единственный оркестр Кыргызской Республики, удостоенный почетного статуса «президентский». Активное участие в пропаганде национальной и классической музыкальной культуры принесло оркестру заслуженное уважение и признание.