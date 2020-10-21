Милиционеры встретились с имамами. Говорили об экстремизме

В одной из мечетей Чуйской области состоялась встреча представителей областного ГУВД и местных имамов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе чуйской милиции.

«Во встрече приняли участие начальник службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области майор милиции У. Жаныбек уулу, сотрудники правоохранительных органов, представитель казыята региона Р.Жумагулов, имам хатибы мечетей. Обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах профилактики межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма», — сказали в областном ГУВД.

В милиции отмечают, что подобные мероприятия и дальше будут проводиться ими на постоянной основе.