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Общество

Милиционеры встретились с имамами. Говорили об экстремизме

В одной из мечетей Чуйской области состоялась встреча представителей областного ГУВД и местных имамов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе чуйской милиции.

«Во встрече приняли участие начальник службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области майор милиции У. Жаныбек уулу, сотрудники правоохранительных органов, представитель казыята региона Р.Жумагулов, имам хатибы мечетей. Обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах профилактики межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма», — сказали в областном ГУВД.

В милиции отмечают, что подобные мероприятия и дальше будут проводиться ими на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170240/
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