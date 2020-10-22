Минздрав предлагает повысить доплаты координаторам здравоохранения

Минздрав предлагает увеличить размер доплаты координаторам по здравоохранению областей, а также Бишкека и Оша. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас им производится доплата в размере 10 процентов от базового оклада. Предлагается увеличить ее до 100 процентов.

Объясняется это тем, что именно через координаторов проходят все решения ведомства. Кроме того, на них возложены координация деятельности организаций по вопросам профилактики, охраны и укрепления здоровья населения области, обеспечения доступности населению качественной медико-санитарной помощи, планирования совместной их деятельности и другие функции.

В ведомстве добавили, что предлагаемое увеличение не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, так как они будут предусмотрены в рамках утвержденного бюджета организации здравоохранения.