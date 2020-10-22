09:17
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество

Минздрав предлагает повысить доплаты координаторам здравоохранения

Минздрав предлагает увеличить размер доплаты координаторам по здравоохранению областей, а также Бишкека и Оша. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас им производится доплата в размере 10 процентов от базового оклада. Предлагается увеличить ее до 100 процентов.

Объясняется это тем, что именно через координаторов проходят все решения ведомства. Кроме того, на них возложены координация деятельности организаций по вопросам профилактики, охраны и укрепления здоровья населения области, обеспечения доступности населению качественной медико-санитарной помощи, планирования совместной их деятельности и другие функции.

В ведомстве добавили, что предлагаемое увеличение не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, так как они будут предусмотрены в рамках утвержденного бюджета организации здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170225/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
В Городской клинической больнице № 1 лечатся 79 человек с коронавирусом
Аида Исмаилова указала на недостаточную работу по борьбе с коронавирусом
Вторая волна COVID-19. В Иссык-Кульской областной больнице продолжается ремонт
В Бишкеке началась подготовка волонтеров ко второй волне коронавируса
Строительство инфекционной больницы в Бишкеке еще не закончено
Вторая волна коронавируса. Объявлен сбор волонтеров для оказания помощи
Бишкекская станция скорой помощи продолжает работать в усиленном режиме
Министр здравоохранения попросил политические силы не мешать медикам работать
Кыргызстанок проверят на рак груди в передвижной клинике
Минздрав предлагает учредить еще один праздник — День работника кардиохирургии
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
&laquo;Яндекс.Музыка&raquo; и&nbsp;другие сервисы&nbsp;&mdash; только для абонентов Beeline! «Яндекс.Музыка» и другие сервисы — только для абонентов Beeline!
22 октября, четверг
09:11
Добрыня, Алистер, Белек. Названы самые редкие имена кыргызстанцев в 2020 году Добрыня, Алистер, Белек. Названы самые редкие имена кыр...
09:01
Расследование. Кто из родных и близких Райымбека Матраимова работает в таможне
08:41
Выборы-2020. Срок регистрации партий для участия в повторной кампании сокращен
08:28
Нариман Тюлеев отказался от поста и. о. мэра Бишкека: грязная борьба группировок
08:26
Прогноз на 2021 год. Рост ВВП Кыргызстана может составить 4,3-4,5 процента
21 октября, среда
23:54
Компания Samsung разработала смартфон с гибким экраном и акустической камерой
23:25
Магнитная буря будет бушевать больше недели
23:22
Бывшего зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ