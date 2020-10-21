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Общество

Кандидатура Тилека Токтогазиева предложена на пост министра сельского хозяйства

Кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев решил поддержать премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом он сообщил журналистам.

Глава кабмина предложил кандидатуру Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства.

24.kg
Фото 24.kg. Тилек Токтогазиев

«Я встретился сегодня с Садыром Жапаровым. Он предложил пост министра, я согласился. Почему решил работать с Садыром Жапаровым? Мне нравятся его последние шаги. Он начал работу по выполнению наших требований. Например, по борьбе с коррупцией, Матраимову», — сказал Тилек Токтогазиев.

Молодой политик пришел на заседание комитета парламента, где будет рассмотрена его кандидатура. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170214/
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