В Бишкеке 22 октября облачно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — район туббольницы, улица Элебесова, переулок Байкальский, жилмассивы «Кок-Жар» (вдоль БЧК от улицы Молдокулова до улицы Конорчок), «Ак-Босого» (улицы Чуй-50 — Чуй-52);

9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);

9.30-14.00 — квадрат, ограниченный улицами Древесной, Жданова, Осмонкула, БЧК;

13.00-17.00 — отрезки улиц Тургенева, Узгенской, Торекула Айтматова, проспекта Жибек Жолу;

9.30-11.00 — 4-й микрорайон, 49/1;

11.30-15.30 — отрезок улицы Токтоналиева, школа Германа Грайнера;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 32;

14.00-17.00 — отрезки улицы Логвиненко, проспекта Жибек Жолу;

13.00-18.00 — «110-й квартал» (улицы Кайнаразовой, Тандысуйская, Буурдинская, Талдысуйская);

9.30-11.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Тендик, Сейил, Жаштык).

9.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» и «Полицейский городок». Подробнее

У кого намечается той

Эльмира Иманалиева

Родилась 22 октября 1965 года. Начальник управления образования мэрии Бишкека.

Памятные даты

Проведен референдум по двум поправкам к Конституции

Фото из интернета

22 октября 1994-го в соответствии с указом президента от 21 сентября этого же года в стране проведен референдум по двум поправкам к Конституции Кыргызской Республики:

— изменения и дополнения к Конституции, законы и иные важные вопросы государственной жизни могут выноситься на референдум (всенародное голосование);

— законодательную власть осуществляет Жогорку Кенеш.

Международный день заикающихся людей

С 1998 года в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), около 1 процента населения планеты страдает от заикания.

Однако многим людям такой дефект речи не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Сделана первая ксерокопия

Фото из интернета

Честер Карлсон (США) работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, он стал задумываться о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Первая в истории ксерокопия получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. После создания на ней статического заряда и облучения через стекло с нанесенной на него надписью пластинку перенесли на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».

Однако потребовались годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана;

«Галерея М» — на выставку кыргызских художников;

в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало».

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