00:23
USD 81.21
EUR 95.67
RUB 1.04
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 октября облачно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — район туббольницы, улица Элебесова, переулок Байкальский, жилмассивы «Кок-Жар» (вдоль БЧК от улицы Молдокулова до улицы Конорчок), «Ак-Босого» (улицы Чуй-50 — Чуй-52);
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);
  • 9.30-14.00 — квадрат, ограниченный улицами Древесной, Жданова, Осмонкула, БЧК;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Тургенева, Узгенской, Торекула Айтматова, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.30-11.00 — 4-й микрорайон, 49/1;
  • 11.30-15.30 — отрезок улицы Токтоналиева, школа Германа Грайнера;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 32;
  • 14.00-17.00 — отрезки улицы Логвиненко, проспекта Жибек Жолу;
  • 13.00-18.00 — «110-й квартал» (улицы Кайнаразовой, Тандысуйская, Буурдинская, Талдысуйская);
  • 9.30-11.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Тендик, Сейил, Жаштык).

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» и «Полицейский городок». Подробнее

У кого намечается той

Эльмира Иманалиева

Родилась 22 октября 1965 года. Начальник управления образования мэрии Бишкека.

Памятные даты

Проведен референдум по двум поправкам к Конституции

из интернета
Фото из интернета

22 октября 1994-го в соответствии с указом президента от 21 сентября этого же года в стране проведен референдум по двум поправкам к Конституции Кыргызской Республики:

— изменения и дополнения к Конституции, законы и иные важные вопросы государственной жизни могут выноситься на референдум (всенародное голосование);
— законодательную власть осуществляет Жогорку Кенеш.

Международный день заикающихся людей

С 1998 года в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), около 1 процента населения планеты страдает от заикания.

Однако многим людям такой дефект речи не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Сделана первая ксерокопия

из интернета
Фото из интернета

Честер Карлсон (США) работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, он стал задумываться о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Первая в истории ксерокопия получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. После создания на ней статического заряда и облучения через стекло с нанесенной на него надписью пластинку перенесли на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».

Однако потребовались годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана;
  • «Галерея М» — на выставку кыргызских художников;
  • в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170211/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
&laquo;Яндекс.Музыка&raquo; и&nbsp;другие сервисы&nbsp;&mdash; только для абонентов Beeline! «Яндекс.Музыка» и другие сервисы — только для абонентов Beeline!
22 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 октября, среда
23:54
Компания Samsung разработала смартфон с гибким экраном и акустической камерой
23:25
Магнитная буря будет бушевать больше недели
23:22
Бывшего зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ
23:03
Ученые оспорили пользу закрытия школ из-за пандемии COVID-19
22:44
Ученые назвали самый страшный фильм ужасов