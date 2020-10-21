Строительство инфекционной больницы в Оше планируют завершить к началу ноября

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила строящуюся инфекционную больницу в Оше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, Аида Исмаилова в рамках рабочей поездки ознакомилась с ходом строительства инфекционной больницы в Оше.

Отмечается, что в основных отделениях проведен капитальный ремонт, полным ходом идет строительство дополнительного корпуса на 100 коек. «Он находится под постоянным наблюдением и построен из качественных материалов. Завершение строительства объекта планируется к началу ноября», — говорится в сообщении.

Медучреждение состоит из трех отделений. В старом здании Ошской детской инфекционной больницы также проводится капитальный ремонт. В настоящее время объект готов на 90 процентов.

Вице-премьер-министр также посетила Ошскую объединенную клиническую больницу.