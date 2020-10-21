Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны распоряжения, указы:

— Откурбек Джамшитов освобожден от должности генерального прокурора;

— Каймазаров Таштанбек назначен председателем Государственной службы миграции; Подробнее

— Алмазбек Орозалиев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел; Подробнее

— Октябрь Урмамбетов назначен заместителем министра внутренних дел; Подробнее

— Эркебек Аширходжаев назначен заместителем министра внутренних дел; Подробнее

— Болотбек Дыйканбаев освобожден от занимаемой должности акима Узгенского района; Подробнее

— Руслан Мейматкулов назначен акимом Узгенского района; Подробнее

— Примберди Дыйканов освобожден от должности акима Кара-Кульджинского район; Подробнее

— Эркинбек Чодуев освобожден от должности министра сельского хозяйства; Подробнее

— Медербек Сатыев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента; Подробнее

— Алмамбет Салиев освобожден от должности замруководителя аппарата президента; Подробнее

— Бектур Зулпиев назначен заместителем руководителя аппарата президента; Подробнее

— возобновляется деятельность Антикоррупционной службы ГКНБ; Подробнее

— Марат Пирназаров освобожден от должности директора ГУ «Унаа»; Подробнее

— Турусбек Тумонбаев назначен директором Государственного учреждения «Унаа»; Подробнее

— о принятии исполнения полномочий президента. Подробнее

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