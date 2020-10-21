Завтра в городе Ош начнут подключать отопление абонентам ТЭЦ

ОАО «Электрические станции» завтра начнет подключение абонентов ТЭЦ Оша к теплоснабжению. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Тагжана Айдаралиева.

По ее словам, первыми будут подключены социальные и объекты здравоохранения.

«Всего к тепловым сетям ТЭЦ Оша подключено 330 многоэтажных и 220 частных домов, 88 бюджетных и 298 прочих организаций, 5 промышленных потребителей», — добавила Тагжана Айдаралиева.

В пресс-службе муниципалитета Оша добавили, что распоряжение о начале отопительного сезона пописал сегодня градоначальник Таалайбек Сарыбашев. Отметим, что южную столицу теплом обеспечивают два предприятия — ТЭЦ и МП «Теплоснабжение».