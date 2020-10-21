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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Места есть. В Минздраве отреагировали на сообщение волонтеров о нехватке коек

Министерство здравоохранения опровергает информацию волонтеров о том, что в медицинских организациях столицы нет мест для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, сегодня в 8.00 в больницах было 413 свободных койко-мест.

В Минздраве добавили со ссылкой на заведующего отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егора Борисова, что волонтеры, которые заявили, что 54-летнюю пациентку не могли госпитализировать в больницу из-за нехватки мест, не обращались в ЦЭМ. В этом случае больную госпитализировали бы быстрее.

Напомним, волонтеры сообщили, что более двух часов не могли положить в больницу пациентку с COVID-19.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170188/
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