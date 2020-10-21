22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — район туббольницы, улица Элебесова, переулок Байкальский, жилмассивы «Кок-Жар» (вдоль БЧК от улицы Молдокулова до улицы Конорчок), «Ак-Босого» (улицы Чуй-50 — Чуй-52);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);
- 9.30-14.00 — квадрат, ограниченный улицами Древесной, Жданова, Осмонкула, БЧК;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Тургенева, Узгенской, Торекула Айтматова, проспекта Жибек Жолу;
- 9.30-11.00 — 4-й микрорайон, 49/1;
- 11.30-15.30 — отрезок улицы Токтоналиева, школа Германа Грайнера;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 32;
- 14.00-17.00 — отрезки улицы Логвиненко, проспекта Жибек Жолу;
- 13.00-18.00 — «110-й квартал» (улицы Кайнаразовой, Тандысуйская, Буурдинская, Талдысуйская);
- 9.30-11.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Тендик, Сейил, Жаштык).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Садовое, Аламедин (ГЭС-3, улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана), Озерное (улица Фрунзе), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, 60 лет СССР), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Достук), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ноорузбай, Кайназарова, Шамши, Шопокова), Камышановка (улицы Фрунзе, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижний Чуй (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Северная, Алма-Атинская, Больничная, Свобода, 40 лет Октября, Правда, Строительная, Фрунзе, Новая, Молодежная, Белинского, Мельничная, Труда, Северная, Бакыт, Советская, Линейная, Келечек, Жанылык, Степная, Иссык-Кульская, Калинина, Полярная, Карагачевая, Садовая, Октябрьская, Восточная, МТФ, Первомайская, Ынтымак);
- 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, Новосадовая, Садовая, переулок Южный);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Новониколаевка (улица Зеленая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жукова, Большевик, Сретенка (улицы Новая, Ленина), Беловодское (улицы Ленина, Железнодорожная, переулок Строительный), Александровка (улицы Сокулукская, Куйбышева), Ак-Суу (улица Добровольского);
Панфиловский РЭС
- 9.30-15.00 — села Панфиловское (улицы Северная, Ташкентская, Базарная), Орто-Арык, Чорголу, Партсъезд;
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чуй (улицы Покровская, Новопокровская, Ибраимова).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Жоош, Жапалак, Дон-Булак, Тоолос, Зулпуев, Мирмахмудов, Жаны-Ноокат, город Узген (часть), села Кенеш, Тээке айылдары.
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — Кызыл-Кия (часть).