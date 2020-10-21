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Общество

Два кыргызских документальных фильма покажут на кинофестивале в Екатеринбурге

Два кыргызских документальных фильма покажут на открытом фестивале документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге 23-28 ноября. Об этом сообщает сайт кинофорума.

Картина «Скользкая дорога» — дипломная работа студентки КТУ «Манас» Гульнары Айтмаматовой — включена в конкурс общеэкранных документальных фильмов. «Подсолнух» режиссера Чынгыза Сулумбекова — в конкурс телевизионных документальных фильмов.

В 2020 году на конкурс заявлено 435 работ. В программу фестиваля отобрано 55 фильмов: 31 общеэкранных и 24 телевизионных.

Открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит с 1988-го. Главные цели — пропаганда неигрового кино, формирование его высокого социально-культурного статуса, сохранение единого кинематографического пространства на территории стран бывшего Советского Союза, установление и развитие творческих контактов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170181/
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