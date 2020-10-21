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Общество

Более 5 миллионов тонн грузов по железной дороге перевезли в 2020 году

Объем грузовых перевозок на «Кыргыз темир жолу» увеличился на 14,1 процента. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

По ее данным, по итогам девяти месяцев 2020 года, перевезено грузов в объеме 5 миллионов 161,4 тысячи тонн, или 86 тысяч 23 вагона. Это на 638,2 тысячи тонн больше, чем в 2019-м. Рост составил 14,1 процента.

«Поезда международного сообщения временно отменены с 17 марта, внутриреспубликанского сообщения — с 25 марта. В связи с этим пассажирские перевозки не осуществлялись», — заключили в «Кыргыз темир жолу».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170176/
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