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Общество

Похолодание и дожди ожидаются в Кыргызстане в пятницу

В Кыргызстане 23-24 октября ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, будут дожди, в предгорных и горных районах снег. В долинной зоне Чуйской, Таласской областей, в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей переход дождя в снег. В отдельных районах Иссык-Кульской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей осадки интенсивные.

Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Чуйской долине ночью −3...+2 градуса, по северу до −5, днем +3...+8 градусов. В Таласской долине ночью до −6, днем +2...+7 градусов. В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 0...5 градусов, днем +5...+10. В Иссык-Кульской котловине и в предгорных районах ночью до −8, днем 0...5 градусов. В зоне земледелия Нарынской области ночью до −10 градусов, днем 0...+5, в горных районах ночью до −12, днем −7...-2 градуса, в высокогорных районах ночью до −17.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170172/
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