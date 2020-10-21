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Общество

Руслан Казакбаев посетит Россию с визитом

С 22 по 24 октября 2020 года состоится визит министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По ее данным, в рамках визита запланирована двусторонняя встреча Руслана Казакбаева со своим российским коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В ходе предстоящих переговоров планируется рассмотрение вопросов обширной повестки дня кыргызско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, безопасности, а также актуальным вопросам многостороннего взаимодействия, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170161/
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