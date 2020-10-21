Вторая волна COVID-19. Правозащитники усиливают бесплатную юридическую поддержку

В связи с новой волной коронавируса «Бир Дуйно — Кыргызстан» усиливает бесплатную юридическую поддержку. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что проконсультироваться можно абсолютно бесплатно по любым вопросам: ущемление прав человека при получении доступа к медицинским услугам и образованию, нарушение прав человека в местах принудительного содержания, поддержка субъектов предпринимательской деятельности и другие.

Звонки по горячей линии принимаются каждый день по телефону и WhatsApp 0705090545.

В организации отметили, что также окажут запланированную гуманитарную помощь тюрьмам, психиатрическим больницам, а также детским домам в виде СИЗ и дезинфицирующих средств.