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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Правозащитники усиливают бесплатную юридическую поддержку

В связи с новой волной коронавируса «Бир Дуйно — Кыргызстан» усиливает бесплатную юридическую поддержку. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что проконсультироваться можно абсолютно бесплатно по любым вопросам: ущемление прав человека при получении доступа к медицинским услугам и образованию, нарушение прав человека в местах принудительного содержания, поддержка субъектов предпринимательской деятельности и другие.

Звонки по горячей линии принимаются каждый день по телефону и WhatsApp 0705090545.

В организации отметили, что также окажут запланированную гуманитарную помощь тюрьмам, психиатрическим больницам, а также детским домам в виде СИЗ и дезинфицирующих средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170125/
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Вторая волна COVID-19. Правозащитники усиливают бесплатную юридическую поддержку