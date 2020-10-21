За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 379 тысяч 634. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 40 миллионов 728 тысяч 371 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 272 тысячи 427), Индии (7 миллионов 597 тысяч 63), Бразилии (5 миллионов 273 тысячи 954), России (1 миллион 422 тысячи 775), Аргентине (1 миллион 18 тысяч 999), Испании (988 тысяч 322), Колумбии (974 тысячи 139), Франции (973 тысячи 275), Перу (870 тысяч 876) и Мексике (860 тысяч 714).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 27,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 218 тысяч 285 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 123 тысяч 967. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 390 человек. В том числе в США скончались 220 тысяч 992 человека, Бразилии — 154 тысячи 837, Индии — 115 тысяч 197, Мексике — 86 тысяч 893 и Великобритании — 44 тысячи 57.

В Кыргызстане зарегистрировали 53 тысячи 459 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 766, Узбекистане — 63 тысячи 831, Таджикистане — 10 тысяч 574.