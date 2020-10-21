В Кыргызстане еще десять медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще десять медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заразился один медик, Оше — трое, в Чуйской области — двое, Ошской — двое, Иссык-Кульской — один и в Баткенской — один.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны 6 медработников, из домашней самоизоляции — 10.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 555, из которых выписались с выздоровлением 3 тысячи 200.