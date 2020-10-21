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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 305 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 305 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 39 человек, Оше — 11, Чуйской области — 22, Ошской — 78, Иссык-Кульской — 16, Таласской — 7, Джалал-Абадской — 99, Баткенской — 30, Нарынской — 3.

За весь период выздоровели 46 тысяч 444 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170095/
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