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Общество

HRW: Гендерное насилие — широко распространенная проблема в Кыргызстане

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сделала заявление в преддверии рассмотрения апелляционной жалобы Верховным судом Кыргызстана в рамках уголовного дела в отношении Гулжан Пасановой.

Гулжан Пасанова убила своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В суде женщина рассказала, что супруг ее систематически избивал и она нанесла ему удары железной палкой в состоянии аффекта. В марте Ошский городской суд признал ее виновной в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и приговорил к 9 годам заключения и штрафу в 90 тысяч сомов.

Судебно-медицинская экспертиза, которую она прошла в 2019 году, показала доказательства физического насилия в прошлом.

Центр по правам человека Американской ассоциации юристов, который следил за слушаниями по делу, обнаружил, что уголовное преследование Гулжан Пасановой в Кыргызстане повлекло за собой серьезные нарушения международных стандартов в области прав человека.

«Гендерное насилие — широко распространенная проблема в Кыргызстане. Это не первый случай, когда суды приговаривают женщин, которые смертельно ранили своих обидчиков при самообороне, к длительным срокам тюремного заключения», — отмечает HRW.

Несмотря на конструктивные шаги и усовершенствованное законодательство, власти Кыргызстана обычно не применяют меры по обеспечению безопасности жертв домашнего насилия, такие как охранные судебные приказы, ограничивающие контакты между обидчиком и его жертвой. Годы жестокого обращения, которому Пасанова подвергалась со стороны своего мужа, показывают, насколько трудно для некоторых женщин в Кыргызстане преодолевать препятствия для сообщения о жестоком обращении, включая стигму, социальное давление и пренебрежительное отношение со стороны властей. Когда же женщины сообщают о случаях домашнего насилия, их обидчики редко наказываются.

«Властям необходимо предпринять дополнительные действия для защиты женщин и привлечения виновных к ответственности, чтобы предотвратить серьезные случаи домашнего насилия. Однако если предупредительные меры не приносят результатов, жертва домашнего насилия должна быть уверена, что доказательства самообороны будут иметь должный вес при установлении виновности и вынесении приговора», — отмечают правозащитники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170087/
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