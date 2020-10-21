Ученые назвали самый страшный фильм ужасов

Ученые провели исследование и узнали, какой фильм является самым страшным. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.

Уточняется, что в рамках исследования было проанализировано сердцебиение зрителей 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit.

Самой страшной картиной стала лента «Синистер», которую в 2012 году снял режиссер Скотт Дерриксон. При просмотре картины у участников эксперимента сердце билось со средним ритмом в 86 ударов в минуту, что на 32 процента больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту).

Второе место занял хоррор «Астрал» (2010) Джеймса Вана. На одной из сцен ленты пульс у зрителей подскочил до 133 ударов.

Тройку замкнул еще один его фильм — «Заклятие». В ходе показа этой картины пульсометр у участников исследования показывал 129 ударов в минуту.

