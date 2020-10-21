Мэрия Бишкека присоединилась к инициативе «Открытое местное правительство»

Мэрия Бишкека присоединилась к инициативе OGP Local (партнерство «Открытое местное правительство»). Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мэрия прошла двухэтапный конкурс, по итогам которого отобраны 92 города со всего мира. «Победа Бишкека в данном состязании основана на уже принятой столицей практике по взаимодействию с горожанами для обеспечения прозрачности своей деятельности», — сообщили в мэрии.

Партнерство «Открытое местное правительство» призвано объединить местные органы власти и гражданское общество для создания более прозрачной, инклюзивной, открытой и отзывчивой коммуникации.

В мэрии напомнили, что Кыргызстан является участником инициативы партнерство «Открытое правительство» с 2017 года.