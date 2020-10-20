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Общество

В кол-центр столичной мэрии чаще всего жаловались на работу Бишкектеплосети

Кол-центр мэрии Бишкека возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с начала сентября от жителей поступила 1 тысяча 205 жалоб и обращений, из них зарегистрировано 485 обращений, исполнено — 371, остальные в работе.

«Большая часть поступивших обращений касалась работы ОАО «Бишкектеплосеть» (118), на втором месте — жалобы на наружное освещение (57), меньше всего бишкекчане звонили по поводу работы санитарно-экологической инспекции (СЭИ) — всего два раза, автобусного и троллейбусного управлений — по три звонка», — отметили в мэрии.

Остальная часть звонков носила справочный характер, но иногда спрашивают и рецепты зимней консервации.

Задать любые вопросы касательно жизнедеятельности города в кол-центр можно по номерам: 1840 и 1850. Звонки принимаются круглосуточно, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170037/
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