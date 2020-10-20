В Бишкеке со двора компании украли металл. Милиция задержала подозреваемого

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже металла. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.
Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратился гендиректор частной фирмы. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, находясь на территории его компании, отключили видеокамеру и, воспользовавшись грузовым краном, украли две упаковки металла профильных труб.
«Материальный ущерб составил 80 тысяч 400 сомов. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Милиция задержала подозреваемого 26-летнего И.Н. Он водворен в ИВС», — сообщили в УВД.
Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0555102149, 0550909191, 0505885558, 0507885577 и 102.