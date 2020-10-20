В Бишкеке со двора компании украли металл. Милиция задержала подозреваемого

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже металла. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратился гендиректор частной фирмы. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, находясь на территории его компании, отключили видеокамеру и, воспользовавшись грузовым краном, украли две упаковки металла профильных труб.

Фото УВД Ленинского района. Подозреваемый в краже

«Материальный ущерб составил 80 тысяч 400 сомов. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Милиция задержала подозреваемого 26-летнего И.Н. Он водворен в ИВС», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0555102149, 0550909191, 0505885558, 0507885577 и 102.