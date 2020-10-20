Увеличить количество авиарейсов в Россию поручил министр транспорта

Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев поручил Агентству гражданской авиации увеличить количество авиарейсов в Россию. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава Минтранса также дал распоряжение ускорить процесс проведения видеоконференции с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) по выводу авиакомпаний КР из черного списка Евросоюза.

Напомним, что Бакыт Бердалиев назначен министром транспорта 14 октября указом экс-президента Сооронбая Жээнбекова. До этого пост министра транспорта и дорог занимал Жанат Бейшенов.