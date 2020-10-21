В Бишкеке 21 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День уменьшился до 10 часов 46 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-10.30 — отрезки улиц Панфилова, Темирова, Горького, Ашхабадской;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улица Иманалиева), 7-й микрорайон, 17-22, отрезки улиц Орозбекова, Фере, Мусоргского, Тоголока Молдо, Исанова, Ташкенской, жилмассивы «Дордой-2» (5-я улица), «Ак-Босого» (улицы Чуй-19 — Чуй-23), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Шералиева, Кызыл-Адыр), «Колмо» (улицы Махатмы Ганди, Алыбаева, Кулиева, Медина, Достук);

9.30-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Чуйской, Древесной, микрорайон «Восток-5», 2, 34;

9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 4, 19/3, жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Тендик, Сейил, Жаштык);

11.00-13.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева;

13.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Исакеева);

13.00-18.00 — «110-й квартал», отрезки улиц Кайназовой, Талды-Суйской, Буурдинской;

15.00-16.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Ахунбаева, Куйручук, Санжира).

У кого намечается той

Бактыбек Райымкулов

Родился 21 октября 1969 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен».

Памятные даты

В Кыргызстане состоялся всенародный референдум

21 октября 2007 года состоялся всенародный референдум, где принята новая редакция Конституции, предложенная президентом Кыргызской Республики Курманбеком Бакиевым, которая и им же подписана 23 октября того же года и вступила в юридическую силу 24 октября.

7 апреля 2010-го в республике вновь произошла неконституционная смена власти, в результате которой к управлению государством пришло временное правительство. Оно решило написать собственную Конституцию, провозгласившую в КР парламентскую форму правления.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Леонид Зеличенко

Родился 21 октября 1933 года в Гомеле (Беларусь).

В системе МВД проработал 40 лет, занимая должности редактора ведомственной газеты, начальника оргметодотдела, начальника республиканской школы подготовки начсостава милиции, начальника ОПВР, заместителя начальника политотдела МВД.

На пенсию по выслуге лет вышел в 1996-м в звании полковника милиции.

Автор исторических очерков, публицистических сборников. По сценариям Леонида Зеличенко студия «Кыргызфильм» создала восемь документальных фильмов.

Леонид Зеличенко активно участвовал в общественной жизни, занимался творческой деятельностью. Стал членом Союза журналистов, основателем клуба любителей детектива, составителем тематических сборников «Всегда на посту», выпускавшихся в 1972-1992 годах издательством «Кыргызстан», конкурсов знатоков права, художественной самодеятельности, на лучшую песню о милиции.

Умер поэт и драматург Жалил Садыков

Фото из интернета. Жалил Садыков

Умер в 2010 году в возрасте 77 лет. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор.

Родился 23 октября 1932-го в селе Кечи-Кемин.

Печатается с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других.

С 1980-го Жалил Садыков возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты».

Автор слов гимна Кыргызстана.

В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие.

Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана;

«Галерея М» — на выставку кыргызских художников;

в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало».

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