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Общество

Второй день у мэрии митингует бишкекчанка: недовольна работой городских служб

Жительница Бишкека Чолпонай Жолчуева уже второй день выходит на акцию протеста. Женщина сообщила 24.kg, что недовольна работой сотрудников муниципалитета.

24.kg
Фото 24.kg. Бишкекчанка второй день выходит на одиночный пикет

По ее словам, жалобы горожан не доходят до руководства мэрии, сотрудники блокируют заявления.

«Несколько лет я писала заявления на электронную почту, в соцсетях, приходила в мэрию. Никто не реагировал. Но стоило мне один раз выйти сюда, и сотрудники со всех служб прибежали. Несколько лет не реагировали, а сейчас все заинтересовались», — говорит Чолпонай Жолчуева.

«Активным гражданам не дают возможности указать на проблему, высказать свое мнение. Нас никто не слышит. Поэтому у нас получается один выход — выйти с плакатом либо на площадь, либо к зданию мэрии. Другого выхода нет», — отмечает горожанка.

Чолпонай Жолчуева также выразила претензии к функциональным обязанностям советницы мэра Гули Алмамбетовой.

«Давайте наймем президенту, премьер-министру, депутатам тоже советников-пиарщиков. Они два раза в год будут делать фотографии начальства и вместо них будут давать интервью, на встречи ходить, на три буквы посылать горожан, как Гуля Алмамбетова это делает. А начальство пусть сидит», — говорит Чолпонай Жолчуева.

В пресс-службе мэрии 24.kg заявили, что в соцсетях не блокируют сообщения горожан, жалующихся на инфраструктуру столицы и деятельность муниципалитета, а стараются своевременно реагировать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170011/
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