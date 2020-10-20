Второй день у мэрии митингует бишкекчанка: недовольна работой городских служб

«Несколько лет я писала заявления на электронную почту, в соцсетях, приходила в мэрию. Никто не реагировал. Но стоило мне один раз выйти сюда, и сотрудники со всех служб прибежали. Несколько лет не реагировали, а сейчас все заинтересовались», — говорит Чолпонай Жолчуева.

По ее словам, жалобы горожан не доходят до руководства мэрии, сотрудники блокируют заявления.

Жительница Бишкека Чолпонай Жолчуева уже второй день выходит на акцию протеста. Женщина сообщила 24.kg , что недовольна работой сотрудников муниципалитета.

«Активным гражданам не дают возможности указать на проблему, высказать свое мнение. Нас никто не слышит. Поэтому у нас получается один выход — выйти с плакатом либо на площадь, либо к зданию мэрии. Другого выхода нет», — отмечает горожанка.

Чолпонай Жолчуева также выразила претензии к функциональным обязанностям советницы мэра Гули Алмамбетовой.

«Давайте наймем президенту, премьер-министру, депутатам тоже советников-пиарщиков. Они два раза в год будут делать фотографии начальства и вместо них будут давать интервью, на встречи ходить, на три буквы посылать горожан, как Гуля Алмамбетова это делает. А начальство пусть сидит», — говорит Чолпонай Жолчуева.

В пресс-службе мэрии 24.kg заявили, что в соцсетях не блокируют сообщения горожан, жалующихся на инфраструктуру столицы и деятельность муниципалитета, а стараются своевременно реагировать.