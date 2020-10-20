Цифра дня. 383 тысячи ПЦР-исследований провели с марта по октябрь

Процент выявления зараженных коронавирусом в осенний период высокий. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

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По его данным, процент положительных образцов ПЦР-анализа составляет 14,5 процента, до осеннего периода это показатель был примерно 5 процентов.

«13 лабораторий, которые развернули на период развития эпидпроцесса, продолжают работу. За это время провели 383 тысячи 8 исследований, из них 16 тысяч 72 — за последнюю неделю и 1 тысячу 16 — за сутки. Процент положительных случаев — высокий», — отметили в штабе.

По словам представителя Минздрава, запасы ПЦР-тестов и расходных материалов имеются в достаточном количестве, продолжается также их закупка. На сегодня в страну поступило четыре лабораторных комплекта, их распределили по регионам. Для дальнейшего обновления парка лабораторного оборудования провели тендер на закупку еще 10 комплектов.

С марта в республике зарегистрировали 52 тысячи 910 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.