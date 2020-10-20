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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Нариман Тюлеев. ПДП должен быть открыт всем горожанам

Проект детальной планировки должен быть открыт для всех горожан. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-мэр, и. о. градоначальника Нариман Тюлеев.

По его словам, некоторые структуры держат ПДП в секрете, чтобы его было легко менять.

«Я надеюсь, что мы его откроем. Никакого секрета нет. Горожане должны знать, где что построят. Он должен быть открыт», — сказал он.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170004/
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