Председатель таможни Кадыржан Семетеев встретился с бизнесменами

Свой первый рабочий день в качестве председателя Государственной таможенной службы Кадыржан Семетеев начал со встречи с представителями бизнеса. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

В таможне отмечают, что создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности является их приоритетной задачей.

«Пандемия COVID-19, из-за которой были закрыты внешние границы ЕАЭС, отрицательно сказалась на динамике таможенных поступлений и деятельности бизнес-среды. Потому в настоящее время первоочередной задачей Таможенной службы является улучшение условий для участников ВЭД», — сказал Кадыржан Семетеев.

Сообщается также, что представители бизнеса на встрече озвучили свои проблемные вопросы. По итогам совещания председатель ГТС дал ряд поручений соответствующим подразделениям, в том числе и по скорейшему разрешению существующих проблем бизнес-среды.

Напомним, Кадыржан Семетеев возглавил Таможенную службу накануне. Прежде он работал начальником управления посттаможенного контроля ГТС. Еще ранее возглавлял управление по работе с персоналом.