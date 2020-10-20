Еще 130 медикам, заразившимся COVID-19, выплатят компенсации. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, всего на получение компенсаций поступили 1 тысяча 901 документ.

«Компенсация назначена 171 человеку. Из них 147 заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов. Кроме того, компенсации выплачены родственникам 24 умерших медработников», — сказал он.

Нурболот Усенбаев добавил, что накануне прошло очередное заседание комиссии Минздрава, на котором принято решение выплатить компенсацию 130 заразившимся медикам и трем семьям умерших.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 545, из которых выписались с выздоровлением 3 тысячи 184.