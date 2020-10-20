Решение о возобновлении обучения в традиционном режиме пока не принято

Министерства здравоохранения и образования будут принимать решение о возобновлении обучения в школах взвешенно, учитывая эпидситуацию. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Касательно второй четверти будет дополнительно решение. Возможно, органы МСУ, каждый у себя, будут эти вопросы решать, основываясь на рекомендациях эпидкомиссии», — отметил он.

Нурболот Усенбаев добавил, что идет увеличение заражения COVID-19 среди детей школьного возраста. «В сентябре зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 14 — пневмонии. В октябре увеличилось почти в три раза — 110 лабораторно подтвержденных случаев и 9 — пневмонии», — сказал он.