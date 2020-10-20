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Общество

В городе Ош в микрорайоне «ХБК» построят муниципальную парковку

В Оше в микрорайоне «ХБК» построят муниципальную парковку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, согласно поручению мэра города Таалайбека Сарыбашова, рядом с домом № 40В по улице Салиева будет построена муниципальная парковка.

В настоящее время здесь проводится работа по демонтажу металлических гаражей, которые в большинстве своем используются владельцами в качестве складов и часто находятся в заброшенном состоянии.

Согласно планам, с целью рационального использования городских земель в данном месте в ближайшее время будет построена муниципальная парковка.

«Реализация подобных проектов запланирована и в других микрорайонах города», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169921/
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