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Общество

Сотрудничество Кыргызстана и Турции будет продолжено

Состоялся телефонный разговор главы МИД Руслан Казакбаев с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе телефонного разговора глава МИД информировал собеседника, что в настоящее время ситуация в стране стабильная, происходящие политические процессы вернулись в правовое поле, все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы власти продолжают деятельность в штатном режиме.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как отмечается, особый акцент был сделан на активизации приоритетных направлений сотрудничества, а также принятии мер по укреплению и развитию кыргызско-турецкого стратегического сотрудничества.

«Кроме того, министр Руслан Казакбаев поблагодарил турецкую сторону за поддержку народа Кыргызстана в борьбе с пандемией COVID-19. Также отмечена важность полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей. В этой связи кыргызской стороной выражена готовность встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ближайшее время», — заключили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169895/
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