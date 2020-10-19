Вторая волна COVID-19. В мэрии Бишкека ищут, как сократить расходы на пандемию

На борьбу с коронавирусом весной и летом из городского бюджета потратили более 150 миллионов сомов. Об этом на плановом совещании сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Он подчеркнул, что сейчас таких средств у города нет. «Поэтому хотел бы услышать не статистику, а план действий», — отметил он.

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Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила, что сейчас преобладают больные с лабораторно-подтвержденной формой COVID-19, которая протекает более легко. «Из 73 пациентов, выявленных за последние сутки, госпитализировано всего 10. Летом превалировала пневмония, которая протекала тяжело», — отметила она.

Виктория Мозгачева также отметила хорошую работу медработников первичного звена. «Многие из них летом работали в красных зонах, есть опыт ведения больных. Мы сейчас максимально сдерживаем открытие дневных стационаров, медики пока справляются», — добавила она.

Главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев отметил, что, по подсчетам эпидемиологов, в Бишкеке переболели 50-55 процентов жителей столицы. «И сейчас многих госпитализируют, кто приезжает на стационарное лечение из регионов», — отметил он.

Начальник городского управления Бактыгуль Исмаилова отметила, что необходимо больше работать над профилактикой заболеваемости. «Мы же сейчас работаем со следствием, когда уже заражаются. Люди также ходят на тои, не носят маски, никакого дистанцирования», — добавила она.