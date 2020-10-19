Google научился узнавать мелодию по мотиву и насвистыванию

В Google появилась возможность находить любую песню путем ее напевания или насвистывания — алгоритмы поиска распознают мотив и выдают пользователю наиболее подходящий музыкальный трек, сообщает «Газета.Ru».

Функция Hum to search добавлена в приложение и голосового ассистента Google. Теперь владельцы гаджетов без помощи стороннего приложения смогут найти «заевшую» у них в голове песню. Эта возможность стала доступна как для пользователей Android, так и iOS.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть последнюю версию приложения Google на своем мобильном устройстве или найти виджет поиска Google. После этого нажать на значок микрофона или на кнопку «Поиск песни» и произнести фразу «что это за песня». Затем нужно напевать мелодию в течение 10-15 секунд.

Программа преобразовывает звук в последовательность чисел, представляющую мелодию, затем сравнивает с существующими песнями и выдает наиболее вероятные варианты. Благодаря такому числовому преобразованию вам не нужно обладать хорошими вокальными данными и слухом для поиска необходимой песни.

Пользователи Android смогут искать песни на 20 языках мира, включая русский. В дальнейшем компания будет увеличивать количество доступных языков.

Функции распознавания музыки есть и в других голосовых ассистентах и приложениях, однако они, как правило, распознают мелодии по аудиозаписи.