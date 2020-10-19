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Общество

В Кыргызстане прокуратура объявила о наборе сотрудников

Объявляется очередной конкурсный отбор для приема на работу в органы прокуратуры Кыргызской Республики. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

«Прием документов от кандидатов будет осуществляться со 2 по 30 ноября управлением кадров Генеральной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточняют, что с перечнем необходимых документов, порядком прохождения конкурса, а также с тестовыми вопросами можно будет ознакомиться в разделе «Кадры» на официальном сайте Генеральной прокуратуры КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169886/
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