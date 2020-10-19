Цифра дня. 5 тысяч 225,09 сома составил прожиточный минимум в III квартале

Величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года составила 5 тысяч 225,09 сома. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По информации его уровень вырос на 8 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В Нацстаткоме уточнили, что в соответствии со структурой прожиточного минимума, разработанной для каждой индивидуальной социально-демографической группы населения, доля продовольственных товаров в среднем составляет 65 процентов, непродовольственных — 16 процентов, услуг — 17 процентов и налогов — 2 процента.

Так, прожиточный уровень населения трудоспособного возраста в среднем на душу населения составляет 5 тысяч 850,96 сома, пенсионера — 4 тысячи 663,03 сома, детей — 4 тысячи 425,77 сома.