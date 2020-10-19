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Общество

В Турции новую боевую машину назвали «Тулпар», вдохновившись эпосом «Манас»

В Турции новую модель боевой машины назвали «Тулпар», вдохновившись эпосом «Манас». Об этом информационному агентству «Анадолу» сообщил генеральный директор Otokar — компании специализирующейся на производстве автобусов и военной техники Сердар Гергюч.
 
По его словам, новая техника «Тулпар» разработана компанией при поддержке Управления оборонной промышленности Турции и готова к серийному производству.
 
Сердар Гергюч отметил, что новая боевая машина пехоты была названа в честь легендарного крылатого коня, защищающего бойцов в эпосе «Манас».
АА
Фото АА. Новая модель БМП
Отмечается, что «Тулпар» может работать с современными основными боевыми танками и новыми поколениями. «БМП разработан с учетом возможностей и характеристик, эквивалентных боевым бронированным машинам, которые используются в странах НАТО, и аналогичных программах», — заключил Сердар Гергюч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169879/
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