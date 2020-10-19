В Турции новую боевую машину назвали «Тулпар», вдохновившись эпосом «Манас»

специализирующейся на производстве автобусов и военной техники Сердар Гергюч. В Турции новую модель боевой машины назвали «Тулпар», вдохновившись эпосом «Манас». Об этом информационному агентству «Анадолу» сообщил генеральный директор Otokar — компанииСердар Гергюч.

По его словам, новая техника «Тулпар» разработана компанией при поддержке Управления оборонной промышленности Турции и готова к серийному производству.

Сердар Гергюч отметил, что новая боевая машина пехоты была названа в честь легендарного крылатого коня, защищающего бойцов в эпосе «Манас».

Фото АА. Новая модель БМП

Отмечается, что «Тулпар» может работать с современными основными боевыми танками и новыми поколениями. «БМП разработан с учетом возможностей и характеристик, эквивалентных боевым бронированным машинам, которые используются в странах НАТО, и аналогичных программах», — заключил Сердар Гергюч.