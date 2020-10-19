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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ передала Кыргызстану более 1,5 миллиона медицинских масок

Всемирная организация здравоохранения передала Кыргызстану более 1,5 миллиона медицинских масок. Об этом сообщили в страновом офисе ВОЗ в КР.

По его данным, общая стоимость гумпомощи составляет около $460 тысяч. «Средства индивидуальной защиты предоставляются через фонд Alibaba в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения и будут распределены среди медицинских учреждений всех регионов Кыргызстана для защиты медицинских работников в первичной медико-санитарной помощи, больницах и лабораториях», — отметили в офисе.

Кроме того, в сентябре ВОЗ передала Минздраву КР 1 тысячу ПЦР тест-систем для проведения 50 тысяч исследований на COVID-19 на общую сумму $1 миллион. Также организация продолжает передавать запасы расходных лабораторных материалов для сбора образцов и тестирования, оказывать Министерству здравоохранения КР поддержку через циклы онлайн-обучения для работников здравоохранения, в том числе специалистов лабораторий, организаций первичного здравоохранения, больниц, а также специалистов в области общественного здравоохранения, для реагирования на COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169859/
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