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Общество

20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 36;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;
  • 9.30-16.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы);
  • 9.30-18.00 — улицы Байтика Баатыра, переулок Геологический, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-19 — Чуй-23);
  • 9.30-12.00 — микрорайон «Юг-2», 1-11;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Рыскулова, Фрунзе, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Акиева;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Ташкентской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 0.00-5.00 — села Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка, Байтик (восточная часть вдоль реки);
  • 9.00-17.00 — села Озерное (улицы Аульная, Фрунзе), Гроздь (улицы Мелиораторов, Участок, Рыскулбекова, Шаршенова), Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиевой, Куюковой, Кийизбаевой, Кыдыкеевой, Алымбева, Конур Осмон), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Набережная), Кара-Жигач (улицы Садовая, Пушкина);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе) Сокулук (улицы Келечек, Жаналык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, Первомайская, Восточная, переулок Первомайский), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Школьная, Жусупбек, Алмазбекова);
  • 9.00-17.00 — поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Интернациональная, Гагарина, Барак-Интернат), села Восточное (улицы Молодой Гвардии, Школьная, Дружбы), Саз (улицы Свобода, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улицы Доналыш);

Московский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Ак-Суу (улица Ленина), Беловодское (переулок Строительный, улицы Крупской, Кирова), Александровка (улица Луговая);

Жайылский РЭС

  • 13.00-17.00 — села Полтавка;
  • 9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар, Вознесеновка (улицы Октябрьская, Центральная);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джер-Казар (улицы Молодежная, Фучика, Манаса), Новопокровка (улица Чапаева);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Чуй (центральная часть).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Сарыколот, Бел-Кайрагач, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Дон-Булак, города Ош (улицы Исанова, Кулматова, села Озгур, Толойкон), Узген (часть).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169848/
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