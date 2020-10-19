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Общество

Ученые предложили диагностировать коронавирус с помощью глюкометров

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего предложили использовать стандартные глюкометры для диагностики коронавируса через слюну. Как утверждают специалисты, такой тест обладает стопроцентной точностью, его можно использовать в домашних условиях. Препринт научной статьи опубликован на портале MedRxiv.

Отмечается, что уровень сахара в крови напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. В статье подчеркивается, что подобный метод уже был испытан клинически.

Для такого исследования у пациента будут брать слюну с помощью ватной палочки, пояснила в беседе с газетой «Известия» ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина. «На молекулярном уровне антиген — например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием. Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны», — заметила она.

Разработки пептидных биочипов для распознания COVID-19 в слюне уже ведутся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169816/
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