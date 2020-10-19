За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 44 тысячи 57. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 39 миллионов 898 тысяч 689 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 154 тысячи 206), Индии (7 миллионов 494 тысячи 551), Бразилии (5 миллионов 224 тысячи 362), России (1 миллион 390 тысяч 824), Аргентине (989 тысяч 680), Колумбии (959 тысяч 572), Испании (936 тысяч 560), Франции (876 тысяч 342), Перу (865 тысяч 549) и Мексике (851 тысяча 227).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 27,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 605 тысяч 731 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 52 тысячи 526 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 508, Узбекистане — 63 тысячи 124, Таджикистане — 10 тысяч 493.