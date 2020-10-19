За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 44 тысячи 57. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 39 миллионов 898 тысяч 689 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 154 тысячи 206), Индии (7 миллионов 494 тысячи 551), Бразилии (5 миллионов 224 тысячи 362), России (1 миллион 390 тысяч 824), Аргентине (989 тысяч 680), Колумбии (959 тысяч 572), Испании (936 тысяч 560), Франции (876 тысяч 342), Перу (865 тысяч 549) и Мексике (851 тысяча 227).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 27,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 605 тысяч 731 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 112 тысяч 588. За трое суток показатель вырос на 15 тысяч 229 человек. В том числе в США скончались 219 тысяч 674 человека, Бразилии — 153 тысячи 675, Индии — 114 тысяч 31, Мексике — 86 тысяч 167 и Великобритании — 43 тысячи 736.

В Кыргызстане зарегистрировали 52 тысячи 526 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 508, Узбекистане — 63 тысячи 124, Таджикистане — 10 тысяч 493.