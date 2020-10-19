ГРС: Количество выданных водительских удостоверений выросло в 1,5 раза

Государственная регистрационная служба отчиталась по оказанным услугам регистрации транспорта и водительского состава за девять месяцев 2020 года.
По данным пресс-службы ГРС, за этот период выдали 280 тысяч 766 государственных регистрационных номеров, в 2019-м — 373 тысячи 708.
- Выдано 170 тысяч 537 свидетельств о регистрации транспорта, за аналогичный период прошлого года — 176 тысяч 255;
- выдано 136 тысяч 997 водительских удостоверений национального образца, за аналогичный период прошлого года — 93 тысячи 648;
- выдано 784 водительских удостоверения международного образца, за аналогичный период прошлого года — 605.