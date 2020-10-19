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Общество

ГРС: Количество выданных водительских удостоверений выросло в 1,5 раза

Государственная регистрационная служба отчиталась по оказанным услугам регистрации транспорта и водительского состава за девять месяцев 2020 года.

По данным пресс-службы ГРС, за этот период выдали 280 тысяч 766 государственных регистрационных номеров, в 2019-м — 373 тысячи 708.

  • Выдано 170 тысяч 537 свидетельств о регистрации транспорта, за аналогичный период прошлого года — 176 тысяч 255;
  • выдано 136 тысяч 997 водительских удостоверений национального образца, за аналогичный период прошлого года — 93 тысячи 648;
  • выдано 784 водительских удостоверения международного образца, за аналогичный период прошлого года — 605.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169782/
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