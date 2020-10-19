В жилмассиве «Мурас Ордо» начали прокладывать канализацию к новой школе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, протяженность сети составит 2 тысячи 318 метров, стоимость строительных работ — 6 миллионов 447 тысяч 916 сомов.

Читайте по теме Азиз Суракматов испугался участи Кулматова из-за школы в «Мурас-Ордо»

Завершить прокладку планируется в конце декабря 2020 года.

В мэрии добавили, что по второй фазе китайского гранта в ближайшее время планируется строительство автодороги на въезде в жилмассив «Мурас Ордо». «В связи с этим проводим подземные коммуникации, чтобы в дальнейшем не раскрывать асфальтовое покрытие», — отметили в муниципалитете.

Отметим, что строительство школы в жилмассиве приостановлено. Как рассказал 24.kg вице-мэр Уланбек Азыгалиев, по объекту возбуждено уголовное дело, идет следствие. В 2016 году был проведен тендер на строительство на 111 миллионов сомов, в октябре 2018-го подписан дополнительный договор на 24 миллиона. В 2019-м стало известно, что на завершение строительства школы потребуется еще 150 миллионов сомов.