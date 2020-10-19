09:52
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество

В жилмассиве «Мурас Ордо» начали прокладывать канализацию к новой школе

В жилмассиве «Мурас Ордо» начали прокладывать канализацию к новой школе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, протяженность сети составит 2 тысячи 318 метров, стоимость строительных работ — 6 миллионов 447 тысяч 916 сомов.

Читайте по теме
Азиз Суракматов испугался участи Кулматова из-за школы в «Мурас-Ордо»

Завершить прокладку планируется в конце декабря 2020 года.

В мэрии добавили, что по второй фазе китайского гранта в ближайшее время планируется строительство автодороги на въезде в жилмассив «Мурас Ордо». «В связи с этим проводим подземные коммуникации, чтобы в дальнейшем не раскрывать асфальтовое покрытие», — отметили в муниципалитете.

Отметим, что строительство школы в жилмассиве приостановлено. Как рассказал 24.kg вице-мэр Уланбек Азыгалиев, по объекту возбуждено уголовное дело, идет следствие. В 2016 году был проведен тендер на строительство на 111 миллионов сомов, в октябре 2018-го подписан дополнительный договор на 24 миллиона. В 2019-м стало известно, что на завершение строительства школы потребуется еще 150 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169777/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Полезное с приятным. После голосования президент посмотрел, как строят школу
Старшеклассники некоторых частных школ учатся офлайн. В МОиН опровергают
Каждый пятый ученик в школах Бишкека из социально уязвимой семьи
Всего четыре школы в Бишкеке получили за год акты на земельные участки
В гимназии Бишкека учеников со слабой успеваемостью просят уйти
Директора школ пожаловались вице-мэру на многочисленные проверки и отчеты
Лучшие школы Бишкека. Мэрия опубликовала рейтинг
В бишкекской школе № 78 и детсаду № 148 назначены новые руководители
Учителей школ Бишкека обязали собирать данные о переболевших учениках
В Бишкеке отремонтируют спортзал школы № 89, где провалился пол
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Вторая волна COVID-19. Как не&nbsp;заразиться коронавирусом Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом
Чьи автобусы привозят на&nbsp;митинги сторонников премьера Садыра Жапарова Чьи автобусы привозят на митинги сторонников премьера Садыра Жапарова
Наведите порядок, власти! В&nbsp;Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют Наведите порядок, власти! В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют
Бизнес
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
19 октября, понедельник
09:43
В жилмассиве «Мурас Ордо» начали прокладывать канализацию к новой школе В жилмассиве «Мурас Ордо» начали прокладывать канализац...
09:13
Зарплату персональным ассистентам за октябрь выплатят в конце месяца
08:58
Садыр Жапаров продолжает менять полпредов правительства в регионах
08:44
Выборы в ЖК будут назначены после снижения избирательного порога и залога
08:28
Сеид Атамбаев заявил, что социал-демократы примут участие в повторных выборах
18 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: без осадков
19:09
Чиновники пытаются убедить инвесторов, что Кыргызстан вошел в правовое поле