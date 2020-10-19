Зарплату персональным ассистентам за октябрь выплатят в конце месяца

Заработная плата персональных ассистентов, ухаживающих за детьми с ОВЗ, за октябрь профинансирована полностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, оплата за октябрь будет перечислена с 28 октября по 5 ноября.

В ведомстве напомнили, что размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составляет 4 тысячи 900 сомов. При этом необходимо отметить, что добровольный патент и страховой полис приобретаются сотрудниками районных управлений труда и социального развития за счет республиканского бюджета.

Министерство также информирует о том, что сейчас прорабатывается вопрос по централизации выплат персональным ассистентам. Работа проводится в рамках цифровизации страны.

В настоящее время 7 тысяч 471 персональный ассистент предоставляет социальные услуги 7 тысячам 621 ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

Новая услуга персонального ассистента в Кыргызстане введена с 1 января 2019 года для оказания содействия в реализации права каждого ребенка на семейное окружение и поддержку родителей, имеющих детей/ребенка с тяжелой формой инвалидности, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Персональный ассистент, кроме предоставления социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, также оказывает содействие ребенку в реализации индивидуальной программы реабилитации (ИПР).